Rétro 2019 : feu vert à la ligne directe et aux contournements

Coup d’œil dans le rétroviseur pour RTN en cette fin d’année. Notre rédaction vous propose une série de faits marquants de l’année 2019. Lundi, on est revenu sur un vote historique des chambres fédérales à Berne à l’égard de notre canton. Le 20 juin, le Parlement suisse donnait un feu vert à deux projets de mobilité importants : la ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel La Chaux-de-Fonds mais aussi les contournements routiers de la H20 pour les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, via les fonds de financement FIF et FORTA. Léonard Reichen :