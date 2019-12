Pour que perdurent l’esprit et le combat de Bruno Manser

Le mode de vie des Penan a d’ores et déjà connu des changements depuis la Seconde Guerre mondiale et les premiers contacts avec les Occidentaux. Le peuple indigène se trouve confronté depuis les années 60 à l’exploitation de la forêt tropicale qui met en péril son habitat et sa manière de vivre basée sur la chasse et la cueillette. Le phénomène de déforestation a même connu une accélération avec le développement des plantations de palmiers à huile mené par des entreprises multinationales. Baptiste Laville décrit ces deux vagues successives: