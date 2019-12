Un air d’Halloween pour la Décharge

Inondations abordées de manière sensible

Dans les thèmes abordés : Gilets jaunes, Greta Thunberg ou Donald Trump, « rien ne sera oublié » selon les metteurs en scènes Gérard William et Roger Alain. Toutefois, les inondations terribles vécues à Val-de-Ruz seront traitées de manière plus sensible. Selon Gérard William : « des gens ont souffert et ça nous touche de près, nous ne ferons donc un hommage plutôt que faire de l’humour ». /jha