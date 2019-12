Don de la BCN pour un documentaire sur les hommes

La Fondation culturelle de la Banque cantonale neuchâteloise a octroyé en décembre 102'000 francs pour soutenir et encourager la culture et la création artistique dans le canton. Parmi les bénéficiaires de ces dons, la cinéaste neuchâteloise Céline Pernet a reçu 10'000 francs pour réaliser un documentaire long-métrage. Intitulé « Garçonnière », ce film aura pour thème et acteurs des hommes. Céline Pernet détaille la thématique de son documentaire: