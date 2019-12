La magie de Noël opère toujours

L'esprit de Noël règne encore dans de nombreuses communes du canton de Neuchâtel. Plusieurs communes ont organisé mardi ou organisent ce mercedi 25 décembre des manifestations ouvertes à tous. C’est le cas aujourd’hui à La Chaux-de-Fonds, avec Chœur à cœur, au Locle, avec Noël Ô Locle, et à Neuchâtel avec Noël Autrement. Des fêtes qui ne pourraient pas avoir lieu sans la générosité des commerçants et des sponsors et l’engagement des bénévoles. Dans la capitale cantonale, la manifestation se tient depuis hier 15 heures. Elle se termine ce soir à 20 heures. Et mardi en fin de journée, il y avait déjà du monde au Péristyle de l’Hôtel de Ville. Danielle Junod, vice-présidente de l’Association Noël Autrement :