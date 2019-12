La fusion Neuchâtel-Ouest sera effective dans un peu plus d'un an. Un mariage entre Neuchâtel, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin qui a mis du temps à être validé, la faute à de nombreux recours contre le scrutin du 25 novembre 2018. Pour notre rétrospective de fin d’année, nous revenons sur cette saga juridique: