« Quand mon fils est tombé malade, j’ai dû arrêter de travailler »

Il y a quelques semaines, le National mettait sous toit une nouvelle réforme : désormais, les parents d’enfants gravement malades peuvent bénéficier d’un congé indemnisé de 14 semaines. Une réforme qui vise à mieux concilier l’activité professionnelle et la prise en charge de l’enfant.

Il y a trois ans, la famille Choffat, à Coeuve, a été confrontée à la maladie : Jennifer et son mari Blaise ont découvert que leur fils Kyan avait une leucémie. Et à l’époque, sans mesure pour les parents d’enfants gravement malades, la situation était d’autant plus compliquée, comme nous l’explique Jennifer Choffat :