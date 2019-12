Coups de filet de la Police neuchâteloise dans plusieurs affaires en cours

La Police neuchâteloise a annoncé ce jeudi plusieurs avancées dans des affaires en cours. Après une série de vols de scooters sur le Littoral durant le mois de juillet, onze jeunes adultes et des mineurs domiciliés dans le canton et connus des services de police ont été arrêtés. Ils seront renvoyés devant les autorités de poursuites pénales et de la justice des mineurs au terme des investigations.