L’invitée de Joëlle : le Bibliobus

Depuis la rentrée d’août, Joëlle eu le plaisir de vous proposer plusieurs rencontres avec des auteurs de la région. Et mercredi matin, on est restés dans le domaine du livre et de la littérature, mais avec un endroit où trouver les romans et essais présentés. Cet endroit, c’est le Bibliobus. La directrice de l’association du Bibliobus neuchâtelois, Julie Courcier Delafontaine, était l’invitée de Joëlle dans La Matinale RTN.



Et elle a lancé une campagne de financement participatif pour acquérir un nouveau bus :