C’est parti pour la Maison de la tourbière

La Maison de la tourbière est en bonne voie. Le projet qui devrait voir le jour en 2021 aux Ponts-de-Martel va rassembler un centre d’interprétation pour le public, une refonte des sentiers didactiques dans les haut-marais ainsi qu’un centre de compétences national pour les spécialistes dans l’Hôtel du Cerf.





10'000 visiteurs sont attendus



Le but de ce projet devisé à 7,4 millions de francs est de faire la promotion de la plus grande tourbière de Suisse et surtout de lutter contre la disparition de la biodiversité au fond de la Vallée de La Sagne et des Ponts. Actuellement, le 90% des haut-marais – autre nom des tourbières - suisses a disparu.