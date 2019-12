À la rencontre des mormons à Bienne

Vous les avez peut-être déjà croisés dans la rue, ils déambulent toujours par deux, badge agrafé à la veste et viennent vous annoncer la bonne nouvelle. Il s’agit des missionnaires de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, autrement plus connus sous l’appellation non officielle de mormons. À Bienne, ce sont sœur Sorensen Danoise de 21 ans et sœur Stenkrona Suédoise de 20 ans qui sont en mission pour plusieurs mois. Ensuite, elles se déplaceront ailleurs en francophonie pour un engagement total de 18 mois. Nous les avons rencontrés lors d’une de leur sortie au contact de la population :