Un anniversaire particulier pour le MRVT

Cent soixante ans d’histoire au Vallon.

Le Musée régional du Val-de-Travers (MRVT) a vu le jour il y a 160 ans jour pour jour ce dimanche. Pour marquer le coup, l’institution a organisé un brunch sur inscriptions. D’autres festivités sont prévues, mais il faudra attendre… 2021. Une exposition temporaire sera présentée au printemps. Elle va retracer l’histoire du Musée au travers d’objets mais aussi des personnalités qui l’ont marqué.

L’aventure du MRVT a commencé en 1859, avec le Musée de Fleurier qui présentait des collections hétéroclites. Un premier grand changement est intervenu dans les années soixante avec la création d’un vrai musée régional qui présentait les métiers voués à disparaître en raison de l’arrivée de l’industrialisation. Aujourd’hui, le Musée régional du Val-de-Travers présente une exposition permanante qui parle de l’histoire de l’horlogerie au Vallon. Des expositions temporaires sont aussi mises sur pied.

Le musée a vu le jour sous forme de société, il s’est ensuite mué en association et œuvre aujourd’hui en tant que fondation. La manière de présenter les expositions et la muséographie a aussi passablement évolué. Le musée a aussi grandi. Il se présente actuellement sur trois sites : la Pension Beauregard à Fleurier, le Séchoir à absinthe à Boveresse et le Musée des Mascarons à Môtiers. Les trois lieux présentent des expositions et conservent une partie de collections.

A noter que dès 2020 le Musée fermera annuellement ses portes de janvier à mars. /sma