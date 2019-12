Six mois après la grève féministe, le combat se poursuit

Le combat n’est pas terminé.

Six mois jour pour jour après la grève féministe du 14 juin, la Coordination nationale des collectifs s’est réunie ce samedi à Neuchâtel pour décider de ses prochaines actions. Le collectif sera dans la rue le 8 mars à l’occasion de la journée des droits des femmes. Comme il s’agira d’un dimanche, le travail domestique, éducatif et de soins que beaucoup d’entre elles accomplissent gratuitement sera mis en évidence. Les collectifs souhaitent aussi dénoncer le travail du dimanche inutile, comme dans les magasins, et prôner une société où on travaillerait et consommerait moins pour vivre mieux ! /comm-sma