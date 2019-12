Réaménagement de Peseux au Vert

La Commune de Peseux entame sa mue.

Le Conseil général a accepté vendredi soir, à la quasi-unanimité, un crédit de plus de 17 millions de francs pour réaménager la traversée de la commune. Il s’agit de l’un des plus importants crédits de l’histoire de Peseux. Il est question notamment d’élargir les trottoirs entre le giratoire de la Maison de commune et celui du château. Du coup, la limitation de vitesse pour les véhicules passera de 40km/h à 30 Km/h sur ce tronçon. Ces travaux de réaménagement de la H10 devront impérativement se dérouler en 2020. Aucun chantier ne sera autorisé en 2021. En effet, des bus remplaceront les trains entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds en raison des importants travaux prévus sur la ligne ferroviaire. D’autres aménagements sont prévus au centre du village de Peseux pour le rendre plus convivial.

Le Conseil général a aussi accepté vendredi soir le budget 2020 de la commune qui prévoit un léger bénéfice de 430'000 francs.

Autre dossier abordé par le législatif, celui de l’introduction des macarons. Le rapport du Conseil communal a aussi passé la rampe. /sma