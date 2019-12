Une appli pour les personnes à mobilité réduite

Recenser les lieux accessibles en fauteuil roulant : c'est la vocation de l'application Akse.ch et le but de l'association « Un accès pour tous ». Cette-dernière vient de boucler une campagne de financement participatif, afin de pouvoir lancer sa plateforme. De quoi simplifier le quotidien des personnes à mobilité réduite.Alexandre Fallet, le fondateur de l'association, et Pierre Gerber, le développeur de l'application, étaient dans la Matinale vendredi pour parler de leur projet. /jhi-cto