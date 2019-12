Matthieu Béguelin quitte le Conseil du public de la RTS

Une page se tourne au Conseil du public de la RTS. Arrivé au terme de ses mandats, Matthieu Béguelin quitte l’institution après 12 ans. Le Neuchâtelois y a été président durant 8 ans. Le Conseil du public analyse et critique les émissions diffusées par la RTS radio, TV et web et fait part de ses remarques et suggestions aux professionnels du service public. Ce conseil est composé de deux délégués par canton et tente de refléter les sensibilités régionales du public auprès des responsables des programmes de la Radio Télévision Suisse. /jhi-cto