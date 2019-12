Quinze minutes pour sauver des vies (4/5)

Comment les secours font-ils face à une avalanche ? La REGA et le Secours alpin ont réalisé un exercice grandeur nature vendredi sur le « Glacier 3000 » au-dessus des Diablerets. Objectif : tester la rapidité et la coordination lors d’une intervention.

Lors d’une intervention après une avalanche, on fait d’abord appel au « 1414 », le numéro de la REGA (Garde aérienne Suisse). Il faut moins d’un quart d’heure à l’hélicoptère pour arriver sur le lieu de l’incident. A bord se trouvent un médecin urgentiste, un sauveteur, le pilote et un conducteur de chien. Rencontre avec les membres de l’équipage et Guido Guidetti, formateur au Secours Alpin Romand :