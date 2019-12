Le Prix Nexans 2019 à Sylvain Weber

Le Prix Nexans récompense cette année Sylvain Weber, chercheur post-doctoral à l’Institut de recherches économiques de l’Université de Neuchâtel et spécialiste dans les domaines de l’économie de l’énergie et de l’économie du travail.



Il se verra attribuer mercredi la somme de 10’000 francs de la part du Conseil de fondation du Fonds culturel Nexans Suisse, qui souligne « l’excellence de ses recherches et l’originalité de son parcours. »



En plus de ses travaux à l'Université de Neuchâtel, Sylvain Weber est un des collaborateurs du Competence Center for Research in Energy, Society and Transition, institution consacrée à l'étude de la transition énergétique, pilotée par l'Université de Bâle. Lors d'un mandat réalisé pour un organisme public, le chercheur a étudié la flexibilité de la demande d'électricité des ménages en vue de l'adapter à la production d'énergie solaire dans le canton de Neuchâtel. Dans un autre mandat, il a comparé les chômeurs et les travailleurs frontaliers dans le canton de Neuchâtel, afin de déterminer si ces deux groupes étaient potentiellement substituables.



Institué en 1979, le Prix Nexans est versé chaque année à un ou deux chercheurs de l’UniNE./comm-jhi