Le monde change et notre manière de consommer aussi. De plus en plus de consommateurs renoncent aux supermarchés pour devenir clients d’épiceries en vrac, plus soucieuses de l’environnement.

Pour évoquer cette tendance, la Matinale RTN évoque la dernière née de ces épiceries. Elle existe de puis le mois d’octobre. Claudia Giorgis, la fondatrice de l’épicerie « Ton bonheur en vrac » à Cortaillod était l'invitée de Planète durable mardi matin :