Une subvention pour sauver l’Amalgame

La Ville d’Yverdon-les-Bains et le canton de Vaud à la rescousse de l’Amalgame. L’association G.A.M.E, qui gère la salle de concert, recevra exceptionnellement un montant annuel d’une valeur de 50'000 francs sur une période de 2 ans, soit 30'000 francs de la part du Canton et 20'000 francs de la part de la Commune. La structure connaît des difficultés financières, notamment pour améliorer les conditions de travail de son équipe professionnelle, selon un communiqué. Cette aide d’urgence a pour but de permettre à l’association de trouver des solutions financières pour assurer son budget de fonctionnement. Au terme du délai, la subvention sera renégociée entre le Canton, la Municipalité et l’association.

Située dans le complexe de Sports 5, l’association sera l’un des résidents importants du futur pôle culturel et sportif que la Ville d’Yverdon-les-Bains souhaite y créer, et dont la construction débutera en 2021. /comm-mts