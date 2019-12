Les Who rugissent toujours

Un des plus grands groupes de rock des années 60 et 70 fait son retour dans les bacs. Les Who sortent ce vendredi un nouvel album. Le dernier disque du groupe britannique remonte à 2006. Les deux membres survivants des Who – le guitariste Pete Townshend et le chanteur Roger Daltrey – ont donc repris le chemin des studios, 13 ans plus tard. Le résultat : un album intitulé sobrement « Who » dans lequel s’est plongé François Comte :