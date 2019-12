Une taxe cantonale sur le stationnement ?

Une idée qui a donné lieu à des joutes verbales animées au Grand Conseil neuchâtelois.

Le postulat des Verts intitulé « Pour un développement durable des transports publics » a été accepté par 58 voix contre 49 et 4 abstentions mercredi matin. Il demande au Conseil d’Etat d’étudier le développement de l’offre et réduire les prix des TP en percevant une taxe auprès des propriétaires de parkings (parkings collectifs ou places avec ou sans parcomètre). L’idée est de taxer 1 franc par mouvement ou 30 francs/mois par place, sauf si ces places font partie du logement principal de l’usager.

Pour le député des Verts, Laurent Debrot, l’urgence climatique s’impose et le Canton doit faire sa part. Devant le plénum, il a mis en avant que la mobilité individuelle motorisée ne cesse d’augmenter alors que TransN admet que les usagers des transports publics ont diminué ces quatre dernières années. Son postulat vise donc à réduire l’utilisation de la voiture. Il a rappelé que la mesure reste modeste, que l’entièreté de la taxe sera affectée aux transports publics et que, du coup, elle profitera à toute la population.

Pour les opposants à ce postulat, cette idée de taxe est jugée injuste, arbitraire et antisociale, qui vise les automobilistes et les entreprises. Elle aura pour conséquences d’appauvrir les travailleurs et de favoriser l’augmentation du coût de la vie mais aussi d’engendrer une hausse du stationnement sauvage. Le PLR a clairement annoncé que si ce postulat se transforme en loi, le référendum sera lancé.

Le Conseil d’Etat a invité le Grand Conseil à refuser ce postulat. Pour Laurent Favre, cette taxe va diviser la population, chargera la classe moyenne et la population des régions périphériques. Le conseiller d’Etat en charge du département du développement territorial et de l’environnement a ajouté les effets néfastes qu’elle aurait sur l’attractivité résidentielle du canton. /jpp