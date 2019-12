Budget 2020 du Canton validé

Le budget 2020 du Canton de Neuchâtel passe la rampe. Le Grand Conseil l’a accepté mercredi matin par 104 voix contre 3 et 4 abstentions. Initialement, le bénéfice s’élevait à 6,5 millions mais les députés l’ont ramené à 5,35 millions après avoir validé plusieurs amendements.





Enthousiasme modéré et inquiétudes

Si l’hémicycle a salué ce budget aux chiffres noirs et les investissements en hausse, près de 100 millions de francs pour l’an prochain, l’enthousiasme s’avère modéré. Les partis ont tenu à souligner que sans la manne de la péréquation intercantonale, et la somme de 65 millions supplémentaires perçus, ce budget aurait viré au rouge. D’autres voix se sont élevées pour dénoncer la mise à mal des finances des communes entraînées par les réformes cantonales.

La droite et le centre relèvent que le déficit structurel de l’Etat est toujours bien présent et que la dette augmente. L’UDC déplore l’insuffisance des réformes du fonctionnement de l’appareil étatique.

La gauche a également fait part de ses inquiétudes et regrette les coupes douloureuses faites au détriment des plus faibles. Le parti socialiste craint que la ligne rouge entre réforme et démantèlement ne soit franchi à l’avenir, alors que le groupe PopVertsSol s’est demandé s’il n’était pas temps de desserrer la ceinture.

Le conseiller d’Etat en charge des finances, Laurent Kurth, a souligné que ce résultat positif est avant tout le fruit conjoint de tous les Neuchâtelois. Mais que le gouvernement cantonal n’entendait pas céder à l’euphorie et que la rigueur serait toujours de mise, tout en souhaitant éviter de nouveaux programmes de restrictions. /jpp