Planète durable: Yes We Farm

Du financement participatif pour la terre et les assiettes. Yes We Farm, c’est le nom d’une plateforme de crowdfunding basée à La Sagne, et spécialisée dans les projets agricoles et alimentaires. Elle vient de recevoir un des prix du programme Activation du Hub Neuchâtel.





Pour en parler, Nicolas Oppliger, fondateur et responsable des projets de Yes we Farm, et Loïc Grossen, responsable marketing, étaient les invités de Planète durable dans La Matinale RTN :