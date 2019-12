Fabio Bongiovanni dit stop

Fabio Bongiovanni a annoncé mardi qu’il ne se représenterait pas au Conseil communal de Neuchâtel l'année prochaine. Après 13 ans au service des citoyens de la ville de Neuchâtel, d’abord comme membre du législatif, et depuis 2013 comme conseiller communal, le directeur de l'économie et des finances souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière. Il souhaite se confronter au monde du privé. « J’ai les doigts qui me démangent d’être moi-même entrepreneur », a-t-il déclaré.

On ne le retrouvera donc pas dans la nouvelle équipe qui présidera aux destinées du Grand Neuchâtel, né de la fusion des communes de Neuchâtel, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Valangin, qui verra le jour au 1er janvier 2021. « J’estime qu’il est le temps de laisser venir un nouveau regard, indépendamment des choix politiques qui seront fait par la population. »

Fabio Bongiovanni ne quittera pas le monde politique pour autant. Il continuera de siéger au Grand conseil neuchâtelois. /cwi-mts