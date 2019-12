Les restaurants Desperado sont en faillite

La chaîne de restaurants mexicains Desperado est en faillite depuis le 27 novembre, a indiqué lundi à l'ATS David Taillard, responsable du secteur tertiaire au sein d'Unia Neuchâtel.

Neuf des douze franchises en Suisse, dont celle de Neuchâtel, ont été fermées. Celles de Zurich-West, Moosseedorf (BE) et Gerlafingen (SO) continuent en revanche de fonctionner.

Les syndicats sont entrés en action pour assurer le paiement des salaires et des vacances dus. David Taillard, qui représentera lui-même dix employés du restaurant neuchâtelois, signale qu'il n'y a pas eu de résiliation officielle de la part de l'entreprise. Les employés concernés ont cependant pu s'inscrire à l'Office régional de placement (ORP) afin de bénéficier des indemnités de chômage. L'entreprise précise que les informations ultérieures viendront au besoin de l'Office des faillites. /ats-ara