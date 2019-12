La Chaux-de-Fonds reprend le marché de Noël d’Espacité

En plus des chalets d’artisans, un stand sera tenu chaque soir par un club sportif différent de la ville. Des animations sont annoncées tous les jours. Les acteurs culturels de la région sont mobilisés. Les visieurs pourront aussi assister au montage d'une montre, et en point d’orgue, une Silent doudoune aura lieu le samedi 14 décembre dès la fin d’après-midi et pour la soirée.

Mise en veille cette année, l’association Noël en Ville n’exclut pas de remettre l’ouvrage sur le métier dès l’année prochaine. /lre