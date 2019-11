Laïcité et Noël font bon ménage dans l’école neuchâteloise

Neuchâtel est un canton laïc et par extension son école aussi. Ce qui ne signifie pas qu’en période de Noël, les élèves et leurs enseignants doivent s’abstenir de parler de la nativité. Les chants et autres poésies qui parlent de la naissance du Christ ont donc leur place dans les salles de classe. Tout comme d’ailleurs les fêtes des autres religions. À cet égard, l’école neuchâteloise s’est dotée d’un nouvel outil pédagogique qui s’intitule « un monde en fête » et qui parle des différentes célébrations qui ponctuent le calendrier, qu'elles soient religieuses ou non. /cwi