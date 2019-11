Le meilleur du breakdance à Neuchâtel

Deux tandems qui s'affrontent, de la danse de haut-vol, le tout dans une ambiance décontractée. La quatrième édition de la Groove session s'est tenue samedi soir au Centre de vie, à Neuchâtel. Seize duos formés d'un adulte et d'un enfant se sont enchaînés sur la piste, sous l’œil de trois jurés. Et les plus jeunes n'ont pas de quoi rougir devant leurs aînés. La preuve en image. /vja