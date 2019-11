TransN et les CFF main dans la main

La mobilité neuchâteloise se renforce. TransN et les CFF ont signé vendredi un contrat de coopération sur 10 ans. Un partenariat qui a pour but de développer les synergies entre les deux entreprises de transports. La collaboration porte sur deux lignes : celle reliant Neuchâtel au Locle et celle du Val-de-Travers.

La première est sous concession de l’ex-régie fédérale, mais continuera d’accueillir des rames TransN. Quant à la ligne entre Neuchâtel et Buttes, les transports publics neuchâtelois reprendront l’entier de la concession dès le 15 décembre, avec à la clef la création de 25 emplois.