Les éducateurs s’exposent

Le Service d’accueil de l’enfance de la Ville de Neuchâtel se dévoile au Péristyle de l’Hôtel de Ville. Une exposition préparée par 200 éducatrices et éducateurs spécialisés présente les territoires partagés par les enfants, leurs parents et les équipes éducatives. Des ateliers dégustations, des lectures d’histoires et une table ronde sont prévus pendant les deux jours de l’exposition, ce vendredi et ce samedi. /comm-mwi