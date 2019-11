Quand Neuchâtel se faisait un film

Neuchâtel se met en scène, ou presque.

Le deuxième tome du livre Neuchâtel, un canton en images a été présenté jeudi à La Chaux-de-Fonds. Cet ouvrage compile les extraits de films issus du canton ou tournés dans la région entre les années 1950 et 1970.

Le recueil signé par l’historienne Aude Joseph met donc en avant la filmographie neuchâteloise dans son ensemble. Pêle-mêle, on y trouve des vidéos de promotion d’entreprises locales et internationales, des films d’auteur, des reportages ainsi que des archives de particuliers.





Un livre non exhaustif

Aude Joseph confie que : « Contrairement au premier tome qui rassemblait la filmographie de 1910 à 1950, il a fallu faire des choix concernant les extraits choisis ». En effet, avec l’arrivée de la télévision dans les foyers dès 1950, la production de films neuchâtelois, professionnels ou amateurs, s’est accélérée. Vu l’abondance de matériaux, les extraits trop familiaux ou moins significatifs ne figurent donc pas dans le livre. Pour la rédaction de cet ouvrage, l’auteure raconte avoir aussi pris contact avec un grand nombre de personnes encore vivantes. Ceci afin d’obtenir des informations et des témoignages pour comprendre les dessous des extraits filmés.

Avec ce livre, le DAV souhaite mettre en avant les archives audiovisuelles du canton pour les faire connaître et les répertorier. C’est pourquoi des indices et notices qui renvoient au département sont à retrouver dans chaque article. Plusieurs extraits vidéos sont disponibles en ligne ou sur un DVD qui accompagne l’ouvrage. Et pour les films restants, il est possible de les consulter sur place aux archives à la bibliothèque de la Ville à La Chaux-de-Fonds. /jha