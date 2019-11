L’invité de Joëlle : Jean-Claude Zumwald

Victor Aubois, épicier et épicurien, est devenu détective… et depuis 2013, il a déjà mené et résolu huit enquêtes, qui ont toutes notre région comme cadre. Il aime la bonne chère, les bons vins et les jolies femmes plantureuses. Victor Aubois, un personnage né de la plume de Jean-Claude Zumwald, notre invité de mercredi matin.

Victor Aubois est donc de retour pour de nouvelles aventures, « Un aumônier au Golf Country Club », c’est le titre de ce roman paru, comme les précédents, aux Éditions Mon village :