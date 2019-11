10 mois pour traiter des droits de l’enfant

La Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant fête sa 30e année mercredi. L’occasion pour le canton d’annoncer la deuxième édition de la campagne « 10mois10droits » qui se tiendra durant l’année scolaire 2020 – 2021. Elle vise à sensibiliser les enfants, les professionnels et la population à la thématique via des activités et ateliers accessibles à tous.

Parmi les activités notables, un atelier de reportage en amont de la campagne sera organisé pour environ dix groupes d’enfants. Ils seront invités à approfondir une thématique qui les intéresse en menant une recherche - enquête. Les différents reportages écrits, vidéos, photos et audios seront exposés au public et aux classes durant la campagne. Les professionnels travaillant avec ou pour des enfants disposeront également chaque mois d’une formation liée au droit promu.

En plus de cela, des événements ponctuels seront organisés et ouverts à un public large d’enfants, de jeunes et de familles, comme des projections de films, des activités sportives ou de loisirs, des animations, ou encore des pièces de théâtre.

Le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ) avait lancé une première campagne de sensibilisation en 2017. Face à son succès, l’expérience sera reconduite de septembre 2020 à juin 2021. /comm-mts