Le Repuis inaugure son nouvel écrin

Un site pour les réunir tous. Le CFPS Le Repuis a inauguré mercredi ses nouvelles installations à Grandson, après 18 mois de travaux. Anciennement établi à Yverdon-les-Bains, toutes les formations en atelier sont désormais regroupées au même endroit.

Cette concentration a plusieurs avantages. Les apprentis gagneront jusqu’à une heure de formation supplémentaire en supprimant les déplacements entre les différents sites. Les infrastructures sont également plus flexibles et mieux adaptées aux besoins des jeunes. Enfin, ce regroupement permet aussi d’optimiser les ressources, avec une réduction du parc de véhicules et des économies d’énergie.