Accrochages autour de l’îlot vert

Les mauvaises langues l'appelleront l’effet de serre chaux-de-fonnier. L’arrivée du hard discounter Lidl dans le plan en damier de La Chaux-de-Fonds a posé de récents problèmes de circulation sur un tronçon de la rue de la Serre. Selon nos informations, plusieurs voitures ont été endommagées dans le secteur par le passage de camions dont les quais de chargement se situent sur ladite rue.

En raison du plan de circulation en vigueur, les camions doivent actuellement longer la rue de la Serre entre les voitures stationnées et prendre des virages serrés pour rejoindre l’Avenue Léopold-Robert. Ce secteur n’est plus adapté pour ce type de circulation. Et l’hiver qui approche ne devrait rien arranger.

Contactée, la Ville, par la voix de son ingénieur communal Pierre Schneider, annonce que des mesures vont être prises. Les poids lourds seront redirigés sur les rues Docteur-Coullery actuellement réservée aux bus et taxis uniquement, et Numa-Droz. Deux tronçons plus adaptés pour ce type de circulation.Les véhicules seront ensuite invités à rejoindre les rues du Marais et de Pouillerel pour regagner l’extérieur de la ville./lre