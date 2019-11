Une année positive pour l'économie neuchâteloise

L’économie cantonale se porte bien. La Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie a présenté lundi son enquête conjoncturelle d’automne. Au total, 313 entreprises, représentant 11'400 emplois ont participé à cette recherche. En 2019, les salaires ont connu une augmentation de 2,3 % dans l’industrie et une hausse de 1,6% dans les services. Au niveau de l’emploi, 41 % des firmes interrogées ont connu une augmentation de leurs effectifs. La CNCI prévoit une tendance identique l’année prochaine avec une hausse des salariés dans environ 30% des entreprises. Les explications du membre de la direction de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie, Matthieu Aubert :