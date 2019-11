Le King à Môtiers !

Le King débarque au Théâtre des Mascarons à Môtiers. La troupe présente du 15 novembre au 7 décembre La cuisine d’Elvis de Lee Hall. Un huis clos qui met en scène quatre personnes : le père devenu paralytique à la suite d’un accident de voiture et ancien sosie d’Elvis Presley, la mère, anorexique et portée sur la boisson et la fille, qui cherche à se faire une place dans cette famille déjantée. Ce trio familial est perturbé par l’arrivée d’un pâtissier de passage.