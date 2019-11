Nez rouge prépare sa trentième

En quête de chauffeurs, téléphonistes et accompagnants. La section neuchâteloise de Nez Rouge recrute des bénévoles pour sa 30e édition lors d’une séance d’information qui aura lieu ce jeudi à l’aula de la caserne du SIS de la Maladière à Neuchâtel. L’opération, qui existe depuis 1990, a pour but de sensibiliser la population aux risques liés à la conduite « avec facultés affaiblies » à l’approche des fêtes de fin d’année. L’association encourage la désignation d’un chauffeur apte à la conduite au sein d’un groupe et qui sera responsable de reconduire chaque membre à son domicile. Elle propose également un service de prise en charge gratuit par des chauffeurs bénévoles de l’organisation.

Chaque année, ce ne sont pas moins de 10'000 bénévoles qui s’engagent pour l’opération en Suisse. /comm-mts