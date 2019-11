Il est temps de se faire piquer !

Le froid pointe son nez et avec lui la vaccination contre la grippe. Pour faciliter son accès à la population, une journée spéciale est organisée vendredi dans le canton de Neuchâtel. À cette occasion, les personnes qui le désirent peuvent se faire vacciner sans rendez-vous pour un prix forfaitaire indicatif de 30 francs dans les cabinets médicaux et les pharmacies qui participent à cette action.

La vaccination est recommandée pour les individus à risques de complications. Il s’agit des personnes de 65 ans et plus, des personnes atteintes de maladie chroniques, des femmes enceintes, des enfants de moins de deux ans nés prématurément, des professionnels de la santé et de leur entourage. /comm-sma