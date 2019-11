C’est un tout nouveau centre culturel que nous portons sur les fonts baptismaux mercredi matin, un centre culturel qui sera inauguré samedi à 11h à Valangin. Et c’est grâce à des femmes, et un homme, regroupés dans l’association Madame T que ce nouveau lieu voit le jour.



Pour en savoir plus, deux invités étaient avec Joëlle dans La Matinale RTN, Camille Rollier et Elena Jeanneret, respectivement présidente et membre du comité de Madame T :