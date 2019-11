Les Rambling Wheels se séparent

C'est la fin pour l'un des groupes neuchâtelois les plus connus. Les Rambling Wheels ont annoncé leur séparation pour 2020. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le groupe annonce que : « pour la première fois cette année, nous ne sentions pas l'évidence d'enchaîner de nouveaux projets, ni l'urgence de nous lancer dans de nouvelles aventures ». Après 15 ans d'existence, plus de 600 concerts et six albums, les Rambling Wheels souhaitent se mettre en veille pour que chacun des membres puisse vaquer à ses occupations personnelles. Le groupe jouera toutefois encore deux dates les 29 et 30 novembre à Monthey et à La Neuveville. Dans leur message, les musiciens n'excluent pas un retour dans quelques années pour un « deuxième chapitre ». /jha