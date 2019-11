Vincent Martinez quitte la présidence du Conseil général de Val-de-Ruz

Le Conseil général de Val-de-Ruz perd son président. Vincent Martinez a annoncé avec regrets sa démission avec effet immédiat. ll évoque dans un courriel des raisons de santé. « Présider le Conseil Général demande une énergie et une concentration qui me manque actuellement en soirée. Dès lors, par respect des citoyennes et citoyens et des autorités communales, il est préférable qu'une autre personne dirige les séances », explique-t-il.

Les conseillères générales et conseillers généraux devront nommer un nouveau président lors de la prochaine séance du Conseil général. Néanmoins, l'actuel directeur des Perce-Neige continuera à y siéger jusqu’à la fin de la législature. /mts-comm