Saison positive pour le Parc Chasseral

La saison 2019 des chantiers nature du Parc régional Chasseral est arrivée à son terme. Le bilan de l’année écoulée est très positif selon l’association. De mars à octobre, 1104 jours ont été travaillés par 475 personnes. Il s’agit d’une légère baisse du nombre de participants, mais d’une augmentation des journées de travail.

Le Parc Chasseral mène chaque année des actions en faveur de la biodiversité, et réalise l’entretien de chemins pédestres et l’arrachage de plantes invasives. Cette année, les principaux secteurs concernés par les travaux ont été le Val-de-Ruz, avec cinq chantiers menés, St-Imier et les environs (Renan, Sonvilier, La Cibourg et MontSoleil), avec une dizaine de groupes actifs dans des entretiens de haies, la mise en place de tas de branches en faveur des hermines ou l’entretien de sentiers pédestres. Des chantiers ont aussi été organisés à Lignières et aux Prés-d’Orvin. /comm-mdu