Le climat au cœur du Forum 360

Comment relever le défi du réchauffement climatique ? Les intervenants du Forum 360 ont développé quelques pistes lundi soir. La 13e édition se tenait au Théâtre du Passage à Neuchâtel et avait pour thème « Tourbillon climatique... et alors ? ».

Trois intervenants ont élaboré quelques pistes. Julien Perrot, directeur du magazine La Salamandre, Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium et professeur associé à la Chaire de préhistoire de l'Université de Neuchâtel, et Martine Rebetez, professeure de climatologie appliquée à l’institut de Géographie de l’Université de Neuchâtel et climatologue à l’institut fédéral WSL.

Cela fait 30 ans que Martine Rebetez partage le contenu de ses recherches sur le réchauffement climatique avec le public. Et en 30 ans, le message n’a pas fondamentalement changé :