Le Locle testera à son tour l'extinction de l'éclairage public

La thématique de l'extinction de l'éclairage public concerne aussi Le Locle. À la demande de certains habitants, la Ville a décidé de mener une période test d'extinction de 6 mois à partir de novembre. Les lampadaires des chemins de la Joux-Pélichet, du Centenaire et de la Butte, à l'est de la ville, seront éteints de 23h30 à 6h00. Si cet essai est concluant, il pourrait devenir définitif par la suite et éventuellement s'étendre à d'autres secteurs de la Mère commune. /comm-lre