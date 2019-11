Un pour le Prix de deux

Les deux ne font pas la paire. La Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel décernera uniquement le Prix Bachelin, et non le Prix Kunz, cette année. Ces récompenses académiques, qui existent depuis respectivement 1950 et 1995, distinguent des travaux en lien avec l’histoire du canton ou de la ville de Neuchâtel. Les jurys n’ayant pas trouvé de travail répondant pleinement aux exigences du Prix Kunz, ce dernier ne sera pas remis.

Le Prix Bachelin récompense cette année deux auteurs, à savoir Michèle Robert pour son ouvrage « Que dorénavant chacun fuie paillardise, oisiveté, gourmandise… » Réforme et contrôle des moeurs : la justice consistoriale dans le Pays de Neuchâtel (1547-1848), et Fabrice Flückiger pour son ouvrage « Dire le vrai. Une histoire de la dispute religieuse au début du XVIe siècle. Ancienne Confédération helvétique, 1523-1536 ».

Les deux lauréats se verront attribuer leur récompense lors d’une cérémonie qui aura lieu le 19 novembre au Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds. Les travaux primés seront exposés à cette occasion. /comm-mts