Les Suisses paieront 800 millions de plus pour les voitures en 2020

Les Neuchâtelois vont devoir mettre la main au porte-monnaie s’ils veulent s’acheter une nouvelle voiture. Les prescriptions sur les émissions de CO2 se durciront l’année prochaine en Suisse. Dès 2020, les véhicules nouvellement immatriculés dans notre pays ne devront pas dépasser la valeur cible de 95 grammes de gaz carbonique par km, contre 130 aujourd’hui.

Jusqu'à présent, les importateurs qui ne respectaient pas ces seuils devaient payer des amendes, mais ces sanctions n’étaient pas répercutées sur les garagistes et clients. Cela devrait donc changer à partir du 1er janvier prochain. Selon les estimations, les Suisses achètent en moyenne 300'000 voitures neuves par an. Avec une augmentation annoncée entre 2500 et 3000 francs par véhicule, ce sont presque 800 millions de francs supplémentaires dont s’acquitteront les acheteurs.