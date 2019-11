Daniel Gloor reçoit le prix CIVIVA

Un bloc de roche gravé à son nom, c’est ce qu’a reçu vendredi le Chaux-de-Fonnier Daniel Gloor. Remis pour la 7e fois par la Fédération suisse du service civil, ce prix CIVIVA récompense des personnes ou institutions qui ont défendu le droit à l’objection de conscience et promu le service civil comme une alternative au service militaire.

En 1967, alors qu’il est à quelques semaines de passer son baccalauréat au gymnase de la Métropole horlogère, Daniel Gloor, objecteur de conscience, est emmené contre sa volonté à la maison de santé de Préfargier pour y subir un examen psychiatrique. Son aventure déclenche toute une série d’actions : articles et prises de position dans la presse régionale et nationale, lettres de protestation au chef du département militaire, interventions au Grand conseil neuchâtelois et au Conseil national, manifestations de soutien à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Ces événements décident le Conseil fédéral à revoir sa copie concernant l’expertise psychiatrique pour les objecteurs de conscience.

C’est à la bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, qui abritait dans les années 60 le gymnase, que Daniel Gloor a reçu son prix des mains du conseiller aux Etats Didier Berberat. /cwi