Votation communale à La Chaux-de-Fonds : le débat

Le fonctionnement politique de La Chaux-de-Fonds est remis en question. Les habitants de la Métropole devront décider le 24 novembre s’ils acceptent que l’élection du Conseil communal se fasse par le Conseil général et non plus par le peuple comme c’est le cas actuellement. Un débat était consacré à la question jeudi dans la Matinale entre Julien Gressot (POP) et Hugues Chantraine (UDC) :